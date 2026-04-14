LIVE Cobolli-Dedura ATP Monaco 2026 in DIRETTA | romano in campo a minuti

A Montecarlo, Cobolli è stato eliminato da Blocks dopo aver vinto il suo primo turno contro Comesana. La partita tra Musetti e Landaluce si svolge oggi alle 11.00, mentre alle 13.20 è in programma il confronto tra Sonego e Martinez. Nei tornei di tennis, le sfide si susseguono con aggiornamenti in tempo reale, offrendo ai tifosi continui spunti di discussione e attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 13:20 Cobolli è stato eliminato da Blocks a Montecarlo dopo che aveva sconfitto all’esordio Comesana. Attenzione alla cambiale di 500 punti in arrivo da scontare nel mese di maggio, la settimana dopo Roma. 13:16 Dedura è un talento classe 2008, uno dei più giovani tennisti a giocare un ATP 500. Mancino, potrà dare fastidio al romano, ma difficilmente potrà avere la chance di battere il numero 14 del mondo virtuale. 13:11 Ha chiuso il canadese! Tra pochi minuti Flavio Cobolli contro Diego Dedura Palomero! 12:35 Terzo set al via! Poi tocca all’azzurro! 12:01 Shapovalov-Griekspoor 6-4, 0-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: romano in campo a minuti LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in campo dopo ShapovalovCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in campo tra un setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.