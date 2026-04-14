LIVE Cobolli-Dedura ATP Monaco 2026 in DIRETTA | in campo tra un set

In corso a Monaco di Baviera una giornata di tennis con diversi match in programma. Al momento, Musetti e Landaluce stanno disputando il secondo set, mentre Sonego e Martinez sono pronti per il terzo. Shapovalov e Griekspoor hanno concluso il primo set con il canadese avanti 6-4 e sono in svantaggio 0-2 nel secondo. La partita Cobolli-Dedura si sta svolgendo tra un set e l'altro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 12:35 Terzo set al via! Poi tocca all’azzurro! 12:01 Shapovalov-Griekspoor 6-4, 0-2. Poi tocca a Flavio Cobolli! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI e il teenager tedesco Diego Dedura Palomero. Il romano è uscito male dal torneo di Montecarlo, estromesso per mano del qualificato belga di ottime speranze Alexander Blocks. Vuole migliorare il risultato del 2025 che lo vide estromesso nella partita d’esordio dal kazako Alexander Shevchenko al termine di un match tiratissimo e dalle mille facce.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in campo tra un set LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in campo dopo ShapovalovCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: attenzione al nuovo astro nascente tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di...