LIVE Cobolli-Dedura ATP Monaco 2026 in DIRETTA | in campo dopo Shapovalov

Al torneo ATP di Monaco del 2026, in campo Shapovalov e Griekspoor si stanno affrontando in un match in corso. Dopo la partita tra Musetti e Landaluce, che si è conclusa con Musetti avanti, si continua a seguire anche l'incontro tra Sonego e Martinez. La cronaca aggiornata in tempo reale segnala che Shapovalov ha vinto il primo set 6-4, mentre nel secondo game il punteggio è di 2-0 a favore di Griekspoor.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 12:01 Shapovalov-Griekspoor 6-4, 0-2. Poi tocca a Flavio Cobolli! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI e il teenager tedesco Diego Dedura Palomero. Il romano è uscito male dal torneo di Montecarlo, estromesso per mano del qualificato belga di ottime speranze Alexander Blocks. Vuole migliorare il risultato del 2025 che lo vide estromesso nella partita d’esordio dal kazako Alexander Shevchenko al termine di un match tiratissimo e dalle mille facce.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in campo dopo Shapovalov LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: attenzione al nuovo astro nascente tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di... Dove vedere in tv Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026: orario, programma, streamingObiettivo semifinale non impossibile sulla terra battuta bavarese per Flavio Cobolli, che comincia domani il suo percorso nell’ATP 500 di Monaco 2026... È BATTAGLIA! 4 italiani in campo nei 1T degli ATP 500 di questa settimana: #BCNOpenBS Martinez - #Sonego ore 11 Landaluce - #Musetti intorno alle 13 #BMWOpenbyBitpanda Zhang - #Darderi ore 11 #Cobolli -Dedura Palomero x.com