Chi è Diego Dedura | un astro nascente per Cobolli famoso per una pessima figura…

Diego Dedura-Palomero, conosciuto come Dedura, è un cittadino del mondo, con origini miste e un nome che circola in vari ambienti. Recentemente, si è fatto notare per un episodio che ha attirato l’attenzione dei media, anche se non si tratta di un gesto positivo. La sua figura, in particolare, è finita sotto i riflettori soprattutto per una prestazione giudicata poco felice in una recente occasione pubblica.

Diego Dedura -Palomero, noto ai più solo con il primo dei due cognomi, è un cittadino del mondo per quel che riguarda il sangue. Classe 2008, berlinese, speranza di spicco del tennis tedesco che cerca qualcuno in grado, nel futuro, di succedere alle attuali altezze di Alexander Zverev, Dedura nasce da padre cileno, Cesar Palomero, e da madre lituana, Ruta Deduraite-Palomero, entrambi già allenatori di tennis. Con questo background è inevitabile che Dedura abbia un background linguistico importante: conosce correntemente quattro lingue, le tre di famiglia più l’inglese. Vincitore di due tornei ITF fino a questo momento, il maggiore dei quali...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Diego Dedura: un astro nascente per Cobolli famoso per una pessima figura… Peter Thiel a Roma: chi c’era e cosa ha detto l’astro nascente della Silicon Valley che parla dell’AnticristoSui media non si fa altro che parlare di Peter Thiel, nuova stella della Silicon Valley e creatore di Palantir, impresa americana specializzata nella... Atp Montecarlo, Berrettini si arrende all'astro nascente Fonseca: 6-3/6-2Si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6. Argomenti più discussi: Flavio Cobolli Diego Dedura-Palomero risultati in diretta e H2H; Monaco di Baviera: in tabellone Cobolli e Darderi; Ecco il tabellone finale dell'ATP 500 Monaco 2026 con i qualificati della fase preliminare; Tabellone qualificazioni ATP 500 Monaco 2026: tutti gli accoppiamenti.