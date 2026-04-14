LIVE Cobolli-Dedura 6-4 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | il romano fa suo il 1° set

Al primo set della finale dell’ATP Monaco 2026, il tennista romano ha vinto 6-4 contro l’avversario. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti sulla sfida tra Musetti e Landaluce, mentre Sonego si trova in una fase di punteggio 30-30 contro Martinez. Durante il gioco, il giocatore romano ha aperto il punto con un colpo di dritto che lo ha portato verso la rete.

30-40 E alla fine, nonostante Dedura continui a difendersi in modo ammirevole, deve cedere il tedesco sui dritti carichi del romano! Cobolli-Dedura 6-4! Non risponde il tedesco e allora si chiude un set maledettamente complicato, che il romano ha comunque gestito forte del break messo a segno nel 3° gioco. 40-15 Altro punto lavorato, Cobolli stavolta lo vince il lungoriga di dritto all’incrocio e ad occhi chiusi! Due palle set! 15-15 Molto bene qui Flavio, in un punto che si era maledettamente complicato grazie alla riga in difesa di Palomero, ma che è stato bravissimo e molto attento a chiudere! 0-15 Tiene due dritti in campo consecutivamente Dedura, rovescio in rete di Flavio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura 6-4, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano fa suo il 1° set LIVE Cobolli-Dedura 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: romano avanti nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 40-15 Vedi punto sotto. LIVE Cobolli-Dedura 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break del romano nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.