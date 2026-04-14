LIVE Cobolli-Dedura 4-3 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | romano avanti nel 1° set

Durante il torneo ATP di Monaco, un giocatore romano si è aggiudicato il primo set contro un avversario sconosciuto, con un punteggio di 4-3. La partita tra Cobolli e Dedura è stata seguita in diretta, con aggiornamenti che hanno evidenziato la progressione del match. Sono stati trasmessi anche altri incontri, tra cui Musetti contro landaluce e Sonego contro Martinez, con punteggi aggiornati durante l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 40-15 Vedi punto sotto. 30-15 Non risponde di dritto Cobolli. 15-15 Prima e dritto. 0-15 Gratuito di Dedura che, comunque, ne ha commessi anch’egli una marea. 5-3 ACE!! 40-15 Prima vincente! 30-15 Meno male sbaglia di dritto in palleggio Dedura. 15-15 Qui rimedia col prorompente dritto inside out! 0-15 Mosso, mette in corridoio il rovescio difensivo il romano, che si è salvato due volte da 0-30 e che ha concesso tanto in battuta nel primo parziale. 4-3 Niente, spreca la chance di chiudere il 1° set Cobolli. 40-30 Servizio e dritto a segno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: romano avanti nel 1° set LIVE Cobolli-Dedura 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break del romano nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: romano in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.