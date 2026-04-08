Al Parco dei Principi di Parigi va in scena una sfida tra Psg e Liverpool, con Slot che punta su Salah e Luis Enrique che si affida a Douè. La partita rappresenta una rivincita degli ottavi di finale della passata stagione. I due allenatori hanno scelto le rispettive formazioni, con Salah e Douè confermati tra i titolari. La gara si gioca nel rispetto delle regole alla presenza del pubblico sulle tribune.

"Manchester City e Paris Saint-Germain sono squadre piuttosto simili per qualità e per il tipo di gioco che vogliono esprimere. Per noi è un’altra occasione per dimostrare che non siamo la squadra vista in quei 20 minuti (in FA Cup ndr) che preferiamo dimenticare all’Etihad, ma quella dei primi 35 minuti.” "La sfida dell'anno scorso? È stata una partita di livello altissimo: firmerei per la stessa gara ma non per lo stesso risultato. Fu la nostra miglior gara della stagione e perdemmo. Bisogna godersi il giocare al Parco dei Principi. Non ci sono favoriti, e se ci sono non siamo noi. Se pensi di esserlo, ti perdi. Non commetteremo questo errore, giochiamo contro una squadra di altissimo livello". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Psg-Liverpool: Slot punta su Salah, Luis Enrique si affida a Douè

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Psg-Liverpool: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueLa partita tra Psg e Liverpool è in programma alle ore 21 ed è visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. tuttosport.com

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