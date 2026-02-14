Last Dinner Party | San Valentino rock al Fabrique successo per l’unica data italiana del tour europeo

Le Last Dinner Party hanno fatto ballare Milano ieri sera, portando al Fabrique un concerto per celebrare San Valentino. La band ha attirato un pubblico entusiasta, desideroso di ascoltare il loro sound energico e coinvolgente. La serata si è trasformata in un vero e proprio party, con luci e musica che hanno creato un’atmosfera vibrante fino a tarda notte.

San Valentino al Fabrique: Le Last Dinner Party Incantano Milano. Milano, 13 febbraio 2026 – Il Fabrique ha ospitato ieri sera un evento che ha segnato il ritorno atteso delle Last Dinner Party in Italia. La band britannica, reduce dal successo del loro secondo album *From The Pyre*, ha offerto un concerto intenso e coinvolgente, confermando il proprio status di una delle voci più originali e interessanti del panorama musicale contemporaneo. Un pubblico numeroso e appassionato ha riempito il locale, trasformando la serata in una celebrazione non convenzionale del San Valentino. Un'Atmosfera Suggestiva e un Pubblico Partecipe.