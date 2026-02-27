A Sanremo 2026, Giusy Ferreri partecipa come ospite nella serata dedicata alle cover e indossa un abito scelto per l’occasione. L’artista si presenta con un look curato nei dettagli, mentre il vestito è stato realizzato da uno stilista italiano noto nel settore moda. La cantante sfila sul palco con un outfit che ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti.

Qual è l’abito di Giusy Ferreri, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante che duetterà con Francesco Renga ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Giusy Ferreri per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito la cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l’abito di Giusy Ferreri ospite stasera (quarta serata, cover) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Giusy Ferreri ospite (serata cover) al Festival: look e stilista

