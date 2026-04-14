Litiga con la fidanzata e si accoltella da solo al ristorante | uomo in ospedale
Durante un pranzo domenicale in un ristorante a Eboli, un uomo ha avuto un alterco con la fidanzata, che ha portato a un gesto violento. Secondo quanto riferito, l’uomo si sarebbe ferito con un coltello, finendo in ospedale. La donna avrebbe criticato il suo comportamento, mentre i presenti hanno assistito alla scena di tensione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Momenti di tensione, domenica pomeriggio, ad Eboli, dove durante un pranzo all’interno di un ristorante, un uomo (sembra un pregiudicato) avrebbe alzato di molto il gomito e la fidanzato lo avrebbe severamente criticato. Il fattoSecondo una prima ricostruzione, tra i due è nata una violenta lite.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Ostia, litiga col coinquilino e lo accoltella con una lama da macellaio: è graveLo ha accoltellato con una lama da 50 centimetri ed è scappato a chiedere aiuto per nascondersi da un conoscente: arrestato.
Leggi anche: Accoltella la fidanzata, ma solo per spaventarla: pena ridotta per l'ex
Pesaro, litiga con la moglie e corre in carcere: «Arrestatemi, non voglio stare con lei». La beffa: denunciato per evasione dai domiciliari, è dovuto tornare a casa - facebook.com facebook
"Ricorda il #Psg", #Barella provoca e litiga col quarto uomo: #ComoInter scatena i social x.com