Litiga con la fidanzata e si accoltella da solo al ristorante | uomo in ospedale

Durante un pranzo domenicale in un ristorante a Eboli, un uomo ha avuto un alterco con la fidanzata, che ha portato a un gesto violento. Secondo quanto riferito, l’uomo si sarebbe ferito con un coltello, finendo in ospedale. La donna avrebbe criticato il suo comportamento, mentre i presenti hanno assistito alla scena di tensione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.