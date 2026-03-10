Accoltella la fidanzata ma solo per spaventarla | pena ridotta per l' ex

Un uomo ha accoltellato la fidanzata, ma la donna non ha mai rischiato di perdere la vita. L’accusa di tentato omicidio è stata quindi trasformata in lesioni, portando a una riduzione della pena. La vicenda riguarda un episodio in cui l’uomo ha agito con l’intento di spaventarla, senza tuttavia mettere a repentaglio la vita della donna.

I giudici: "Colpita al torace, ma mai in pericolo di vita". Derubricata l'accusa di tentato omicidio Accoltella la fidanzata, ma lei non ha mai rischiato di morire, quindi l’accusa di tentato omicidio viene derubricato in lesioni, con conseguente riduzione di pena. La Corte d’appello di Perugia ha riqualificato il reato, riducendo la pena all’imputato ritenendo decisive le dichiarazioni dei medici e i referti ospedalieri che avevano escluso fin da subito “un pericolo concreto” per la ragazza, colpita da un fendente al torace.La ragazza era stata ferita da un’arma bianca nella zona “parasternale sinistra”, ma i medici non avevano mai ritenuto “realmente pericolosa” l’azione per la vita della vittima. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

