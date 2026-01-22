Il novarese Lele Bezzi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il novarese Lele Bezzi ha partecipato a un evento al Quirinale, incontrando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento, avvenuto mercoledì 21 gennaio, ha visto la presenza di atleti paralimpici vincitori di medaglie d’oro ai campionati del mondo, Global Games e Deaflympics. Un momento di riconoscimento e valorizzazione per gli atleti e per la città di Cameri, rappresentata anche da Lele Bezzi in questa occasione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.