Il novarese Lele Bezzi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Il novarese Lele Bezzi ha partecipato a un evento al Quirinale, incontrando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento, avvenuto mercoledì 21 gennaio, ha visto la presenza di atleti paralimpici vincitori di medaglie d’oro ai campionati del mondo, Global Games e Deaflympics. Un momento di riconoscimento e valorizzazione per gli atleti e per la città di Cameri, rappresentata anche da Lele Bezzi in questa occasione.
Un po' di Novara, Cameri per la precisione, a Roma in Quirinale. Ieri, mercoledì 21 gennaio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrati gli atleti paralimpici vincitori di medaglie d'oro ai campionati del mondo, Global games e Deaflympics.Fra i presentissimi il camerese.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Lele & Lele, la coppia d’oro del tennis Fisdir sbaraglia gli australiani e conquista il mondialeVIGEVANO. Nell’ambiente sportivo da tempo sono conosciuti come i due Lele. Gabriele Vietti, 51 anni, di Vigevano, ed Emanuele Bezzi, 31 anni, di Novara - atleti con sindrome di Down della Fisdir, ... laprovinciapavese.gelocal.it
Sindrome di Down, Bezzi e Vietti campioni del mondo di tennis ad AstanaLele Bezzi fa parte della nazionale dal 2016, ha 32 anni, vive e si allena a Novara, nel locale circolo di tennis. Un ragazzo che ha come idoli Federer e Musetti, tifosissimo dell’Inter e del Novara ... gazzetta.it
