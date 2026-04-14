L’Italia apre le porte a Keita! Manfredi | Via libera dal Mali speriamo per i Mondiali 2027 Come cambia la Nazionale?

L’Italia ha ricevuto l’autorizzazione dal Mali per Keita, aprendo ufficialmente la strada al suo possibile debutto con la Nazionale. Il ministro dello sport ha dichiarato che si aspetta di vedere il giocatore in campo in vista dei Mondiali 2027. Negli ultimi mesi si è discusso molto sulla possibilità che Keita possa rappresentare l’Italia, ma ora si attende la definizione ufficiale della convocazione.

Negli ultimi mesi si è parlato a lungo della possibilità che Noumory Keita possa giocare con la Nazionale Italiana. Il formidabile attaccante di Verona, mattatore assoluto tra le fila della grande rivelazione di questa stagione (vittoria della Coppa Italia e secondo posto nella regular season di campionato, ma ora sotto per 2-1 contro Civitanova nella semifinale scudetto), potrebbe seriamente indossare la maglia azzurra in un prossimo futuro. Il tema è stato trattato anche da Giuseppe Manfredi, Presidente della Federvolley Italiana, in un’intervista concessa a Repubblica: “La Federazione del Mali ha dato il via libera, stiamo attendendo i documenti per capire se ha già giocato partite ufficiali con quella selezione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia apre le porte a Keita! Manfredi: “Via libera dal Mali, speriamo per i Mondiali 2027”. Come cambia la Nazionale? Leggi anche: Mondiali 2027, la Fifa cambia le regole: almeno un'allenatrice o una vice donna per ogni nazionale Olimpiadi di Matematica, l'Unifg apre le porte al talento: 150 studenti in gara per conquistare la finale nazionaleStudenti provenienti da tutta la provincia, sono stati protagonisti al Dipartimento di Economia per la fase di II livello delle Olimpiadi di... L’attacco di Donald Trump al Papa apre una frattura politica anche in Italia. Non tanto per il merito – la difesa del pontefice è quasi unanime – quanto per i tempi e per i silenzi. Di Tommaso Rodano - facebook.com facebook Mentre il mondo cambia, Meloni apre la campagna elettorale. L’Italia ha bisogno di una guida autorevole, non di ambiguità tra atlantismo e gas russo. Serve scegliere tra democrazie liberali o autocrazie. E non c’è più spazio per stare nel mezzo. x.com