Mondiali 2027 la Fifa cambia le regole | almeno un' allenatrice o una vice donna per ogni nazionale

Da gazzetta.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i Mondiali 2027, la Fifa introduce una nuova regola: ogni nazionale deve schierare almeno una donna come allenatrice o vice-allenatrice. La misura coinvolge tutte le squadre che parteciperanno al torneo e mira a garantire una presenza femminile nel ruolo tecnico. La decisione riguarda le federazioni nazionali che si preparano a partecipare alla manifestazione.

Cambiare il calcio a partire dalla panchina. Queste le intenzioni della Fifa che ha infatti deciso di intervenire in modo diretto sulla rappresentanza femminile nello staff tecnico di club e nazionali: da quest’anno, ogni squadra partecipante ai tornei della Federazione dovrà obbligatoriamente avere una donna come allenatore o come assistente allenatore e almeno altri due membri dello staff di sesso femminile. Le nuove regole - a cui dovranno sottostare tutti, dai tornei giovanili ai senior e che saranno valide sia per le nazionali che per i club - entreranno in vigore già a partire dai prossimi tornei in programma ovvero i Mondiali Under 17 e Under 20 e la Women’s Champions Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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