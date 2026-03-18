Cantieri via al lavori per il restyling del molo San Nicola | il progetto

Sono iniziati i lavori per il restyling del molo San Nicola, con l’installazione di nuove pedane in legno. La giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio. L’intervento riguarda direttamente l’area portuale, coinvolgendo le strutture esistenti e apportando modifiche alle superfici. I lavori sono stati avviati in seguito alla delibera approvata dall’amministrazione comunale.

Nuove pedane in legno e il restyling del molo San Nicola. Su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, la giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo dei lavori di completamento del waterfront della città vecchia nel tratto compreso tra Santa Scolastica, il molo Sant’Antonio e il molo San Nicola: si tratta del primo stralcio funzionale del progetto esecutivo, finanziato per 7.000.000 di euro con fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Questa fase di lavori, che partiranno prima dell’estate (compatibilmente con i necessari trasferimenti degli operatori commerciali) riguarda in particolare il... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cantieri, via al lavori per il restyling del molo San Nicola: il progetto Articoli correlati Porto di Bari, aggiudicati i lavori al molo San Cataldo: Fincantieri realizzerà il nuovo Marina. Il progettoCon la firma della determina da parte del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare adriatico meridionale, Francesco Mastro, i lavori per... Avamporto di Rimini: approvato il progetto definitivo ed esecutivo. Lavori al via dal molo di LevanteLa giunta comunale di Rimini ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo per il primo stralcio di opere per il completamento... Una selezione di notizie su San Nicola Discussioni sull' argomento A Bari via ai lavori per il mercato del pesce del molo San Nicola; Bari, lavori approssimativi e marciapiedi già rovinati: la rabbia in via Quintino Sella; Bari, rinasce il mercato del pesce sul molo San Nicola: presto i lavori da 7 mln. C'è anche il bar; Addio al black point di via Maria Adelaide: così cambia l'incrocio teatro di investimenti mortali. Vota qui: https://www.rai.it/borgodeiborghi/ San Nicola Arcella rappresenta la Calabria a “Il Borgo dei Borghi” 2026 Sostieni il borgo su RaiPlay. La votazione è attiva fino al 22 marzo ore 23:59 1 voto al giorno (ogni 24 ore) max 5 voti totali per ute - facebook.com facebook A Bari via ai lavori per il mercato del pesce del molo San Nicola - News x.com