san marco dei cavoti costantini denuncia i mancati pagamenti del progetto gol

Donato Costantini, consigliere di minoranza a San Marco dei Cavoti, denuncia che il Comune non ha ancora ricevuto i pagamenti previsti dal progetto GOL. Ha scritto al Sindaco chiedendo un intervento urgente e un riscontro scritto sulle azioni che si intendono adottare. La situazione resta irrisolta e la mancanza di fondi crea tensione tra le parti.

“Nonostante l’impegno e la partecipazione alle attività previste – spiega Costantini – i beneficiari non hanno ancora ricevuto i compensi relativi ai mesi di novembre e dicembre. Siamo ormai a fine gennaio e il progetto risulta già concluso, ma i pagamenti non sono stati erogati. È una situazione grave e inaccettabile”. Il Consigliere ha chiesto al Comune di attivarsi con urgenza presso la Regione Campania e gli organi competenti per sbloccare i pagamenti arretrati e garantire che i fondi destinati ai partecipanti vengano corrisposti senza ulteriori ritardi. “Non è tollerabile – continua – che, a progetto concluso, chi ha lavorato resti ancora in attesa”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

