Lisa Angiolini beffa Benedetta Pilato e conquista il titolo dei 100 rana a Riccione | toscana agli Europei 2026

Durante i primi Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, la gara dei 100 rana donne ha visto un risultato sorprendente. La nuotatrice toscana ha vinto la finale, battendo la favorita Benedetta Pilato. La competizione si è svolta nel pomeriggio e ha determinato la qualificazione agli Europei 2026. La finale si è conclusa senza le aspettative di molti spettatori presenti in vasca.

Non è stata la finale dei 100 rana donne che si sperava in questo primo giorno degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. La truppa guidata da Cesare Butini sperava che fossero due le atlete a staccare il biglietto per gli Europei 2026 a Parigi sulla base di quanto previsto dal regolamento: pass per chi vince e per chi ottiene un tempo uguale o inferiore all’1’06?2 fissato dalla FIN. La missione è stata compiuta solo da Lisa Angiolini. La toscana si è imposta in una gara di rimonta col crono di 1’06?33, beffando per appena 0?06 Benedetta Pilato, mentre il podio è stato completato da Anita Bottazzo (1’06?89). Un atto conclusivo in cui Pilato sembrava avere un po’ il controllo della situazione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Angiolini beffa Benedetta Pilato e conquista il titolo dei 100 rana a Riccione: toscana agli Europei 2026 Assoluti Primaverili Unipol, prima giornata di batterie a Riccione: Lamberti vola nei 50 dorso, bene Pilato e Angiolini nei 100 ranaAperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25" al mattino con 24"73. Nuoto, Benedetta Pilato brillante nelle batterie dei 100 rana ai campionati italiani. Bene Ragaini, Deplano e LambertiCalato il sipario sulla sessione mattutina della prima giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione.