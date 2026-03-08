Enocultura protagonista a Cava de’ Tirreni | dal 13 al 16 marzo torna Sorsi diVino

A Cava de’ Tirreni si terrà la seconda edizione di “Sorsi diVino” dal 13 al 16 marzo presso il Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni, situato in Corso Umberto I 167. L’evento si concentra su vino, cultura e territorio, attirando visitatori e appassionati interessati alle degustazioni e alle attività previste. La manifestazione si svolge all’interno di un importante sito storico della città.

Tutto pronto a Cava de’ Tirreni per la seconda edizione di “Sorsi diVino”: dal 13 al 16 marzo il Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni, sito al Corso Umberto I 167, accoglierà la manifestazione dedicato al vino, alla cultura e al territorio. Promossa da Confesercenti Cava de’ Tirreni, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno e con il patrocinio della Città di Cava de’ Tirreni, “Sorsi diVino” si configura come un appuntamento di alto profilo culturale e istituzionale, volto alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole territoriali, e non solo, e alla diffusione della cultura del vino quale patrimonio identitario, economico e sociale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

