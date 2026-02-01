Piemonte nasce il nuovo Cup per la prenotazione di visite ed esami
In Piemonte nasce un nuovo sistema per prenotare visite ed esami. La regione vuole rendere più semplice le prenotazioni e ridurre le lunghe liste di attesa. Tra le novità, ci sarà anche l’inserimento delle strutture private accreditate nel sistema di prenotazione. L’obiettivo è rendere più rapido e accessibile l’intero processo.
“Proprio perché ci siamo resi conto che l’attuale Cup era un sistema ormai superato, con limiti strutturali evidenti, abbiamo scelto di non limitarci a interventi tampone, ma di realizzare un CUP completamente nuovo, moderno e, primi in Italia, integrato con strumenti di intelligenza artificiale” ha dichiarato l’assessore alla Sanità Federico Riboldi. “La Regione – prosegue Riboldi – ha fatto una scelta chiara: superare definitivamente un modello vecchio e costruire un sistema capace di rispondere ai bisogni attuali dei cittadini, migliorando accessibilità, tempi di risposta ed efficienza complessiva del servizio”.🔗 Leggi su Novaratoday.it
