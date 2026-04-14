L’intervento d’avanguardia Impiantato un orecchio bionico Il paziente riacquista l’udito

Un intervento innovativo ha permesso di impiantare con successo il primo orecchio bionico in un paziente presso un ospedale della zona. L’operazione, condotta con tecniche avanzate, ha riguardato l’inserimento di un impianto cocleare, noto anche come orecchio bionico, che permette al paziente di riacquistare l’udito. L’intervento si è concluso positivamente e rappresenta un passo importante nel settore delle tecniche di riabilitazione uditiva.

Eseguito con successo, per la prima volta all’ ospedale di Civitanova, un impianto cocleare, definito anche "orecchio bionico". L’intervento, durato due ore, è stato realizzato venerdì scorso su un cinquantenne civitanovese, sordo dalla nascita – da un’équipe guidata dal professore Giampiero Ricci dell’Università di Perugia e dal dottor Cesare Carlucci, direttore dell’Otorinolaringoiatria di Civitanova –, con un buon decorso operatorio e post-operatorio. Ora il paziente dovrà attendere un mese per la cicatrizzazione, dopodiché sarà attivato l’impianto. "Questo intervento è il primo di una serie – spiega il dottor Carlucci –. Ci candidiamo ad essere l’unico ospedale delle Marche a fare impianti cocleari in autonomia, istituendo il servizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’intervento d’avanguardia. Impiantato un orecchio bionico. Il paziente riacquista l’udito Paziente sordo, impiantato il primo orecchio bionico a CivitanovaCivitanova, 13 aprile 2026 - È stato eseguito con successo per la prima volta all’ospedale di Civitanova un impianto cocleare, definito anche... Impiantato un orecchio bionico 'smart' su un 28enne: l'innovativo intervento a Casa SollievoL'impianto cocleare tradizionale, definito anche ‘orecchio bionico’, bypassa le cellule danneggiate dell'orecchio: un microfono cattura il suono e un... Argomenti più discussi: L’intervento d’avanguardia. Impiantato un orecchio bionico. Il paziente riacquista l’udito; Sordo dalla nascita, tornerà a sentire: impiantato orecchio bionico; Grazie all'orecchio bionico impiantato paziente sordo dalla nascita tornerà a sentire. Primo orecchio bionico impiantato all’ospedale di Civitanova - facebook.com facebook