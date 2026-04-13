Paziente sordo impiantato il primo orecchio bionico a Civitanova

A Civitanova è stato realizzato per la prima volta un intervento di impianto cocleare, noto anche come “orecchio bionico”. L’operazione è stata condotta nell’ospedale locale e si è conclusa con successo. La procedura ha riguardato un paziente sordo, che ora potrà beneficiare di un dispositivo per migliorare l’udito. Questo intervento rappresenta una novità per la struttura sanitaria della zona.

Civitanova, 13 aprile 2026 - È stato eseguito con successo per la prima volta all’ospedale di Civitanova un impianto cocleare, definito anche “orecchio bionico". L’intervento è stato realizzato su un paziente adulto, sordo dalla nascita, da un’équipe guidata dal prof. Giampiero Ricci dell’Università di Perugia e dal dottor Cesare Carlucci dell’Uoc (Unità operativa complessa) di Otorinolaringoiatria di Civitanova con un buon decorso operatorio e postoperatorio. “Questo tipo di impianto è in grado di restituire l’udito ai sordi, attraverso un dispositivo che stimola direttamente il nervo acustico, perché capta il suono, lo converte in...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paziente sordo, impiantato il primo orecchio bionico a Civitanova Impiantato un orecchio bionico 'smart' su un 28enne: l'innovativo intervento a Casa SollievoL'impianto cocleare tradizionale, definito anche ‘orecchio bionico’, bypassa le cellule danneggiate dell'orecchio: un microfono cattura il suono e un... 'Orecchio bionico', il premio MED-EL IDEASforEARS ad un bambino casertanoCristian Campolattato, 10 anni di Maddaloni si aggiudica il primo premio del contest internazionale con l'invenzione "Addò Hear" Cristian ha...