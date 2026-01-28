Impiantato un orecchio bionico ' smart' su un 28enne | l' innovativo intervento a Casa Sollievo

Un ragazzo di 28 anni di Foggia ha ricevuto un orecchio bionico smart a Casa Sollievo della Sofferenza. È il primo intervento del genere fatto in questa struttura. Il giovane, affetto da sordità profonda su entrambi i lati, ora può sentire meglio grazie all’impianto cocleare multicanale Nucleus Nexa. Il team medico ha eseguito l’operazione con successo, aprendo la strada a nuove possibilità per altri pazienti con problemi simili.

L'impianto cocleare tradizionale, definito anche 'orecchio bionico', bypassa le cellule danneggiate dell'orecchio: un microfono cattura il suono e un processore lo trasforma in segnali digitali. Un ricevitore sottocutaneo trasmette questi segnali agli elettrodi impiantati nella coclea. Gli elettrodi, infine, stimolano direttamente il nervo acustico con impulsi elettrici permettendo al cervello di sentire. "Il sistema Nucleus Nexa, invece, è dotato di memoria interna, una caratteristica che consente una gestione avanzata del software, e lo rende pronto ad accogliere tutti gli aggiornamenti tecnologici futuri", spiega Lucio Vigliaroli, chirurgo otorino.

