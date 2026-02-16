Bordighera | RIS in casa indagine su dinamiche familiari al vaglio degli inquirenti Mistero sulla vicenda

I RIS sono entrati in una casa di Bordighera dopo che è stato trovato un uomo senza vita, e le autorità vogliono capire cosa sia successo all’interno della famiglia. La scoperta è arrivata questa mattina, quando i carabinieri hanno sequestrato alcuni oggetti nell’abitazione. La polizia sta esaminando le relazioni tra i membri della famiglia, ancora avvolte nel mistero.

Bordighera, un giallo tra le mura domestiche: i RIS sul caso e l’ombra sulle dinamiche familiari. Bordighera, incantevole cittadina ligure, è al centro di un’indagine delicata. Nella giornata di oggi, 16 febbraio 2026, il Raggruppamento Investigativo Scientifico (RIS) ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione del compagno della madre di una persona coinvolta in un caso ancora avvolto nel mistero. L’intervento, che ha rapidamente attirato l’attenzione dei media, solleva interrogativi sulla natura dell’indagine e sulle possibili connessioni familiari. Un’indagine in corso: i dettagli dell’intervento dei RIS.🔗 Leggi su Ameve.eu Sestu, lutto per giovane centauro: 19 anni, incidente sulla Provinciale 9, dinamiche al vaglio. Questa mattina a Sestu, un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente sulla Provinciale 9. Amazon e fisco italiano: indagine a Milano su presunta evasione e strategie di ottimizzazione fiscale al vaglio. Amazon Italia, con sede a Milano, è al centro di un’indagine della Guardia di Finanza che mira a chiarire se l’azienda abbia evaso imposte o abbia usato strategie di ottimizzazione fiscale troppo aggressive. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bordighera, i Ris nella casa del compagno della madre per capire come e dove è morta Beatrice; Bimba morta a Bordighera, il Ris nella casa del compagno della madre; Bimba morta a Bordighera, lunedì arrivano i Ris; Bimba morta, il gip: La madre ha viaggiato in auto col cadavere della figlia dalla casa del compagno fino a Bordighera. Bordighera, in corso l'autopsia di Beatrice. «La madre ha viaggiato in auto con il corpo della piccola insieme alle due sorelle»La donna in cella con l'accusa di omicidio preterintenzionale, l'uomo è indagato a piede libero. I Ris a casa del compagno della madre ... msn.com Bimba morta a Bordighera: iniziata l'autopsia, Ris a casa compagno madreE' iniziata l'autopsia sul corpo della bimba di due anni morta, secondo un primo esame, tra l'8 e il 9 febbraio scorsi e per il cui decesso la madre è in carcere con l'accusa di omicidio ... ansa.it La vita in diretta. . Emerge un dettaglio agghiacciante dalle carte dell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera: la bambina sarebbe morta nella casa del compagno della madre e poi la donna avrebbe trasportato il corpo in auto per 20 km per t - facebook.com facebook Bimba morta a Bordighera, il gip: “La mamma in auto col cadavere della piccola fino a casa” x.com