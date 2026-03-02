Ampliamento degli scavi le ipotesi progettuali al vaglio del comitato degli esperti

Il comitato di esperti che supporta l’amministrazione comunale di Lecce nella gestione dell’Anfiteatro romano si è riunito di nuovo questa mattina a Palazzo Carafa, dopo il primo incontro avvenuto il 24 ottobre scorso. Durante la seduta, sono state esaminate alcune ipotesi progettuali relative all’ampliamento degli scavi archeologici. La discussione ha coinvolto diversi professionisti chiamati a valutare le proposte.

LECCE – Il comitato di esperti incaricato di affiancare l'amministrazione comunale nella valorizzazione dell'Anfiteatro romano si è riunito nuovamente questa mattina a Palazzo Carafa, dopo il primo incontro del 24 ottobre scorso.Presieduto dalla sindaca, Adriana Poli Bortone l'organismo ha.