Salute delle piante e sostenibilità al centro del Phem Forum

Il Phem Forum, in programma il 28 e 29 gennaio all’Università Cattolica di Piacenza, si focalizza su salute delle piante e sostenibilità. Promosso dal centro di ricerca Phem, l’evento riunisce accademici, tecnici, imprenditori e giovani ricercatori per un confronto su temi legati alla tutela delle piante e alla tutela ambientale nel contesto agricolo. Un’occasione di approfondimento e dialogo per promuovere pratiche sostenibili e innovative nel settore.

Si svolgerà il 28 e 29 gennaio presso l'Auditorium "Mazzocchi" dell'Università Cattolica di Piacenza l'evento promosso dal centro di ricerca Phem (Centro di Ricerca Plant Health Modelling) che riunirà nel Campus piacentino accademici, tecnici, imprenditori e giovani ricercatori per un confronto.

