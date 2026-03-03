Un nuovo vodcast dedicato ai genitori presenta i consigli di pediatri sul rapporto tra bambini e dispositivi come smartphone, tablet e computer. La discussione si concentra sulle modalità di utilizzo e sui rischi associati all’uso precoce di queste tecnologie nei più piccoli. L’iniziativa mira a fornire indicazioni pratiche a chi si occupa di bambini e adolescenti in un contesto di crescente presenza di schermi nella loro vita quotidiana.

Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Il rapporto dei più piccoli con gli schermi di pc, smartphone e tablet è spesso problematico. Il risultato? Bambini che dormono meno, si muovono meno, interagiscono meno. Più ansiosi, più soli, più in sovrappeso e con problemi di vista e difficoltà nella vita sociale. C'è però il modo di prevenire ed evitare questi disturbi. E' il tema dell'episodio dal titolo 'Attenzione agli schermi' del vodcast 'Le 6 A - La salute si costruisce da piccoli', realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria (Sip) e online da oggi sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bambini e uso di smartphone e tablet, il vodcast con i consigli dei pediatri

Temi più discussi: Bambini e smartphone: come comportarsi; Smartphone e ragazzi: gli effetti sul sonno sono minori del previsto; Quando dare lo smartphone ai figli? Nasce il Patto tra genitori per regolare l’accesso al digitale; Digital detox già dall’infanzia, così si combatte la dipendenza da smartphone. I genitori siano modello.

Bambini e uso di smartphone e tablet, il vodcast con i consigli dei pediatriLe 6 A per crescere bene, esperti Sip spiegano come ridurre effetti negativi su peso, vista, benessere emotivo ... adnkronos.com

Bambini e uso di tecnologie digitali, parte l’indagine a SassariBambini e uso di tecnologie digitali parte l’indagine su qual è a Sassari il reale impatto di tablet e smartphone sulla vita dei più piccoli? sassarioggi.it

Connessi per troppo tempo e troppo presto. Il rapporto dei più piccoli con il digitale - smartphone, pc e tablet - rasenta la ‘dipendenza’. Risultato I bambini dormono meno, si muovono meno, interagiscono meno. Sono più ansiosi e soli, in sovrappeso, con pro x.com

