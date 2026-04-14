Durante l’evento UFC 327, i fan hanno assistito a un incontro che ha lasciato il segno nella storia dei pesi massimi. Nel main event, Jiri Prochazka ha perso l’opportunità di conquistare il titolo di campione dei pesi massimi-leggeri, rovinando così la possibilità di diventare nuovamente campione in quella categoria. La serata è stata caratterizzata da diverse sorprese che hanno catturato l’attenzione degli appassionati.

UFC 327 ci ha regalato delle sorprese folli, come il main event durante il quale Jiri Prochazka ha buttato via la possibilità di laurearsi nuovo campione dei massimi-leggeri (di nuovo). Carlos Ulberg, suo avversario, ha subìto un infortunio al tendine d’Achille e Prochazka, come detto da lui stesso, ha avuto pietà. Una cosa così rara, nelle MMA. E così, Prochazka ha esitato, invitando Ulberg a pararsi e a colpirlo con un gancio-missile con le spalle a parete, finendolo poi col ground and pound. Non ci sarebbe stato niente di male se Prochazka avesse approfittato dell’infortunio dell’avversario, anzi fa parte del gioco, ma nell’ottagono, è sempre bene ricordarlo, ci entrano uomini in carne e ossa, ognuno con la propria personalità e i propri valori.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L’incontro più bello della storia dei pesi massimi

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