Efe Ajagba affronta Charles Martin a Las Vegas domenica, dopo aver ottenuto una vittoria importante nel suo ultimo match. La sfida si presenta come un passo fondamentale per il suo percorso nel mondo dei pesi massimi, con l’obiettivo di dimostrare di essere pronto per sfide più grandi. Ajagba, che ha mostrato una buona forma nelle ultime settimane di allenamento, punta a migliorare il suo record e guadagnare terreno tra i favoriti.

Una serata decisiva per i pesi massimi si svolge a Las Vegas, dove Efe Ajagba è chiamato a consolidare la propria posizione tra i contendenti e cancellare le ombre legate al pareggio contro Bakole. La vittoria luce una traiettoria positiva, mentre una prestazione convincente contro un avversario esperto può confermare la crescita del fighter. L’incontro verrà trasmesso in diretta su Paramount+. Ajagba, 20-1-1 con 14 KO, ha rifinito la preparazione attraverso impegno costante e disciplina, incanalando le sequence in modo controllato nelle ultime uscite. Forte sull’estensione del jab e capace di stabilire il ritmo fin dal primo round, è noto per tenere alta la guardia e rimettere in fila i piedi dopo il diretto destro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Efe Ajagba sfida Charles Martin in un cruciale test dei pesi massimi domenica

Efe Ajagba sfida Charles Martin a Las Vegas domenica.

