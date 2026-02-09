benavidez rinuncia a opetaia per inseguire i titoli dei pesi massimi leggeri

David Benavidez ha deciso di lasciare da parte il suo match contro Opetaia. La sua nuova strada punta ai pesi cruiserweight, dove spera di conquistare i titoli dei pesi massimi leggeri. La scelta sembra più una mossa per inseguire grandi obiettivi, lasciando dietro di sé l’eventuale sfida contro Opetaia. Ora l’attenzione si sposta su questa nuova sfida, più ambiziosa e rischiosa.

La mossa di David Benavidez verso i pesi cruiserweight è presentata come una scelta orientata all’ambizione, con l’obiettivo di capitalizzare un momento di forma e visibilità. Il piano prevede un salto a 200 libbre a maggio per conquistare le cinture WBA e WBO contro Gilberto Ramirez, per poi lasciare definitivamente la divisione. Dietro questa narrativa emergono valutazioni di rischio e una logica strettamente legata al contesto commerciale della boxetopolitica. La scelta di operare ai limiti dei cruiserweight è accompagnata dall’obiettivo di ottenere le due cinture principali, inaugurando una fase che potrebbe ridefinire i rapporti di forza tra i pesi intermedi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

