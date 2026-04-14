L’incontro di Leone con l’uomo di Obama e i tre cardinali Usa dietro l’ira di Trump

Nelle ultime settimane si sono intensificate le tensioni tra il Vaticano e l’amministrazione americana. Recentemente, un incontro tra un rappresentante pontificio e un uomo vicino all’amministrazione Obama ha attirato l’attenzione. Contestualmente, si sono svolti incontri tra tre cardinali statunitensi. L’evento ha suscitato reazioni forti da parte dell’ex presidente, che ha rivolto critiche pubbliche al Papa, creando un clima di sconcerto tra gli addetti ai lavori.

Nonostante il crescendo di tensioni delle ultime settimane, l'attacco di Trump a Leone XIV ha finito per spiazzare anche le figure più esperte della diplomazia pontificia. L'intervento più «politico» del Papa sulla guerra in Iran risaliva ad una settimana fa quando aveva invitato a scrivere ai membri del Congresso per invocare la pace. L'imprevedibile presidente americano non aveva replicato e pochi giorni dopo il suo ambasciatore presso la Santa Sede Brian Burch era riuscito a spegnere sul nascere l'incendio relativo ad una presunta minaccia di «cattività avignonese» rivolta dal Pentagono all'ex nunzio a Washington, il cardinal Christophe Pierre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’incontro di Leone con l’uomo di Obama e i tre cardinali Usa dietro l’ira di Trump Usa, tre cardinali contro Trump: “No a politiche distruttive”Tre cardinali statunitensi contro Trump: “No a politiche distruttive”, scrivono in una dichiarazione congiunta. Trump posta video con Obama e Michelle in corpi di scimmie: è polemica negli UsaI volti sono i loro, quelli dell’ex presidente americano Barack Obama e della moglie Michelle , ma i corpi sono quelli di due scimmie. Donald Trump si crede papa e sembra voler spodestare papa Leone XIV. Lo fa con un lungo post sul suo social Truth in cui definisce il pontefice un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”. “Non voglio un papa che trovi terribile il fatto c - facebook.com facebook Vance: “Il Vaticano si occupi di morale”. Papa Leone oggi sui luoghi di Sant’Agostino in Algeria x.com