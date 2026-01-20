Usa tre cardinali contro Trump | No a politiche distruttive

Tre cardinali statunitensi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui esprimono la loro opposizione alle politiche considerate distruttive dell’attuale amministrazione. La nota sottolinea l’importanza di un approccio responsabile e rispettoso nei confronti delle istituzioni e della società, invitando a un dibattito basato su valori condivisi e rispetto reciproco. La posizione rappresenta un chiaro segnale di dissenso all’interno della comunità religiosa americana.

