Trump posta video con Obama e Michelle in corpi di scimmie | è polemica negli Usa

L’ex presidente Donald Trump ha pubblicato un video che ha scatenato molte polemiche negli Stati Uniti. Nel clip, si vedono i volti di Barack Obama e Michelle, ma i loro corpi sono stati sostituiti con quelli di due scimmie. La scena ha suscitato reazioni forti sui social e tra i politici, con alcuni che chiedono clemenza e altri che condannano l’uso di questo tipo di immagini. La vicenda sta facendo discutere molto, anche perché arriva in un momento delicato per la politica americana.

I volti sono i loro, quelli dell'ex presidente americano Barack Obama e della moglie Michelle, ma i corpi sono quelli di due scimmie. E' il fotomontaggio contenuto in un video postato da Donald Trump su Truth. Il breve filmano, circa un minuto, è dedicato a presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020, con manomissioni delle macchine per il conteggio dei voti. Un non meglio identificato esperto spiega che a un certo punto il conteggio si è fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul suo rivale Joe Biden. E quando il conteggio è ripreso, il candidato democratico era all'improvviso in testa.

