La Liga | il Barça tenta l' allungo il Real risponde si accende la lotta Europa
Il Barcellona si prende i tre punti e prova ad allungare in classifica, ma il Real Madrid non si arrende e risponde subito nel derby contro il Rayo Vallecano. La lotta per il titolo di Liga si infiamma, con entrambe le squadre pronte a spingere fino alla fine.
Siviglia (Spagna) 2 febbraio 2026 - Il Barcellona vince e tenta l'allungo, ma il Real Madrid risponde subito nonostante mille difficoltà nel derby con il Rayo Vallecano. Restano primi i Blaugrana, ma i Blancos tengono altissima la pressione a -1, mentre dietro si riaccende la lotta Europa, insieme a una salvezza senza veri sfavoriti. Il Real Betis torna quinto, mentre il Celta Vigo ha agganciato il gruppo al quinto posto. Ritorva la vittoria il fanalino di coda Real Oviedo. L'esito delle partite del weekend. Il weekend di calcio spagnolo si apre con una sorpresa, quando a Barcellona vince per 1-2 il Deportivo Alaves nella sfida di venerdì sera contro l' Espanyol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Liga: Real fermato nel derby col Rayo, il Barça vince e accorcia a -3
La Liga: Il Barça cade a San Sebastian, il Real vince ed è di nuovo a -1
Nella giornata di calcio spagnolo, il Real Madrid ottiene una vittoria che lo avvicina alla vetta, mentre il Barcellona subisce una sconfitta inattesa a San Sebastian.
