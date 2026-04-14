Nella notte a Licola, sulla fascia costiera giuglianese, un uomo è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco in via Festinese intorno alle 3. Prima di essere ferito, l’uomo è stato tamponato da un altro veicolo, secondo quanto riferito. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi o sull’identità delle persone coinvolte.

Sparatoria a Licola, sulla fascia costiera giuglianese. Come anticipa Il Mattino, nella notte, intorno alle 3, un uomo è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco in via Festinese. Stando a quanto emerso, l’uomo era a bordo di una Fiat 500 quando un altro veicolo lo avrebbe tamponato. Subito dopo l’impatto, la vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco alla mano. L'autore del raid si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Giugliano, con il supporto dei colleghi di Pozzuoli, per i rilievi e le indagini del caso. Il ferito è stato accompagnato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure necessarie.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Licola, paura nella notte: prima tamponato e poi ferito a colpi d’arma da fuoco

Uomo ferito con due colpi d’arma da fuoco nella notte a NapoliTempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 49 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco.

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