Secondigliano 2 giovani feriti a colpi d’arma da fuoco nella notte

Nella notte a Secondigliano, Napoli, due giovani sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le ferite sarebbero il risultato di una rapina avvenuta nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Due giovani feriti a colpi d’arma da fuoco a Secondigliano, Napoli. Sarebbero stati vittime di una rapina. Indaga la Polizia. Due giovani di 20 e 24 anni sono rimasti feriti nella notte a Napoli, colpiti da arma da fuoco in corso Mianella, nel quartiere Secondigliano. I due giovani hanno riportato diverse ferite: uno è stato colpito al polpaccio, al ginocchio e alla coscia, mentre l’altro ha riportato una ferita al gluteo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Al lavoro gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upg), del commissariato San Carlo e della squadra mobile, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Secondigliano, 2 giovani feriti a colpi d’arma da fuoco nella notte Articoli correlati Napoli, spari nella notte: due minori feriti a colpi di arma da fuoco. Ricoverati in ospedaleDue minori sono stati feriti la scorsa notte - intorno alle tre - lungo via ponte dei Francesi, direzione San Giovanni a Teduccio. Nuoro, agguato nella notte: 38enne ucciso a colpi di arma da fuocoUn uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Orani (Nuoro). Contenuti e approfondimenti su Secondigliano 2 giovani feriti a colpi... Temi più discussi: Spari in via Mianella, feriti due giovani a bordo di un'auto; Incidente tra Barra e Ponticelli, due auto ribaltate sulla carreggiata: traffico in tilt, ambulanze sul posto; Rissa in discoteca a Pomigliano, 19enne colpito a bottigliate in testa, ferito gravemente. Ragazza pugnalata al gluteo; Si indaga sulle circostanze del suicidio di Antonio Meglio, l'uomo che aggredì una giovane sul bus. Agguato a Secondigliano: due giovani feriti in via MianellaNapoli – Ancora sangue sulle strade di Secondigliano. Nella notte due giovani sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco in via Mianella, una traversa ... cronachedellacampania.it Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedaleSangue nella notte appena trascorsa a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: due giovani sono stati feriti in un agguato a colpi di pistola. Da quanto si apprende, i due so ... fanpage.it Notte di violenza a Secondigliano, nella periferia nord di Napoli, dove due giovani sono rimasti feriti in seguito a un agguato armato. Secondo le prime informazioni, i ragazzi sarebbero stati colpiti da ignoti mentre si trovavano in via Mianella. Trasportati al Pro - facebook.com facebook Facevano parte di un’associazione camorristica che deteneva e vendeva cocaina nella “piazza di 111”, storica area di spaccio del quartiere Secondigliano, le 11 persone arrestate dai poliziotti della #squadramobile di Napoli #17marzo poliziadistato.it/articolo/ x.com