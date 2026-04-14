Librolì | trionfo dei nuovi talenti bresciani tra poesia e saggistica

La terza edizione di Librolì – Pagine inedite si è conclusa recentemente, coinvolgendo ventitré autori emergenti della scena letteraria bresciana. L’evento ha visto una forte partecipazione di talenti locali, con un’attenzione particolare all’autopubblicazione e alla promozione di nuovi scrittori nel settore della poesia e della saggistica. La manifestazione si è svolta nel centro culturale della città, attirando pubblico e operatori del settore.

La scena letteraria bresciana ha vissuto un momento di intensa fermentazione con la conclusione della terza edizione di Librolì – Pagine inedite, un appuntamento che ha protagonisti ventitré autori emergenti e una forte spinta verso l’autopubblicazione. La rassegna, nata dalla visione artistica di Alessia Servidei e sostenuta dall’Associazione Noi per Brescia con il supporto del Comune, si è concentrata durante lo scorso sabato e domenica sulla valorizzazione dei nuovi talenti attraverso interviste dirette condotte da Vito Sabino. Il trionfo delle nuove voci e il podio bresciano. Le premiazioni hanno sancito un primato territoriale assoluto, con i primi tre posti occupati interamente da scrittori della provincia di Brescia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Librolì: trionfo dei nuovi talenti bresciani tra poesia e saggistica Leggi anche: Antonella Clerici celebra il trionfo dei giovani talenti di The Voice Kids San Cataldo: la poesia rivive tra le zolfare, rassegna valorizza talenti locali e identità del Nissano.San Cataldo, la poesia rinasce tra le zolfare: successo per la prima rassegna all’Associazione Agricoltori Zolfatai San Cataldo ha celebrato ieri una...