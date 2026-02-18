San Cataldo | la poesia rivive tra le zolfare rassegna valorizza talenti locali e identità del Nissano

San Cataldo ha visto tornare la poesia tra le vecchie zolfare, dopo che l’Associazione Agricoltori Zolfatai ha organizzato la prima rassegna dedicata ai talenti locali. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e pubblico, riscoprendo le radici storiche della città e mettendo in luce giovani poeti della zona. La partecipazione di oltre venti autori ha mostrato come la tradizione mineraria possa incontrare la creatività contemporanea.

San Cataldo, la poesia rinasce tra le zolfare: successo per la prima rassegna all’Associazione Agricoltori Zolfatai. San Cataldo ha celebrato ieri una rinascita culturale con la prima rassegna di poesia presso l’Associazione Agricoltori Zolfatai. L’evento, che ha visto alternarsi nove poeti locali e la partecipazione della scrittrice Mariella Buono, ha rappresentato un momento di condivisione e valorizzazione del patrimonio artistico del territorio, offrendo una vetrina a talenti emergenti e stimolando una riflessione sul ruolo della poesia nella società contemporanea. Un’oasi di versi nel cuore del Nissano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mercogliano rivive la Zeza: tra storia, tradizioni locali e scambio culturale con studenti spagnoli.Mercogliano ha vissuto la Zeza il 12 febbraio 2026, quando sono iniziati i festeggiamenti del Carnevale, portando in città tradizioni antiche e un gruppo di studenti spagnoli.

Assisi rivive a Riccione: Amati e D’Alessio omaggiano Francesco e Giotto con uno spettacolo tra arte, poesia e musica.Riccione si anima con uno spettacolo dedicato ad Assisi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.