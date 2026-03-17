Libri | a Roma la presentazione de Il cuore nascosto del Cantico

Martedì 17 marzo alle 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si terrà la presentazione del libro “Il cuore nascosto del Cantico” scritto da monsignor Domenico Sorrentino. L’evento coinvolge un pubblico interessato alla pubblicazione, che affronta temi legati a figure religiose e alle strofe del vescovado. La presentazione si svolge in un luogo storico nel centro di Roma.

ROMA - Martedì 17 marzo, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del libro "Il cuore nascosto del Cantico - Da sora Morte a frate Sole, San Francesco e le strofe del vescovado", di monsignor Domenico Sorrentino. Si prevede nell'occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Ci sarà inoltre un videomessaggio del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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