Libri | Leone XIV – Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino presentazione a Montecitorio

Mercoledì 18 marzo alle 17 si terrà a Montecitorio, nella Sala della Lupa, la presentazione del libro “Leone XIV – Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino”, scritto da Ignazio Ingrao e Giuseppe Pagano. L’evento coinvolge l’autore e l’editore, che discuteranno del testo e del suo contenuto. Nessun altro dettaglio o intervento sarà previsto durante l’incontro.

ROMA – Mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro “Leone XIV – Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino”, di Ignazio Ingrao e Giuseppe Pagano. E’ previsto nell’occasione un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Intervengono Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, Pier Ferdinando Casini, Presidente del Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare, Joseph L. Farrell, Priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, Elena Beccalli, Rettrice dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Modera Nicole Winfield. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Libri: “Leone XIV – Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino”, presentazione a Montecitorio Articoli correlati Leggi anche: Papa Leone XIV a Pavia il 20 giugno, dove si trovano le spoglie di Sant’Agostino Leggi anche: Papa Leone XIV il 20 giugno a Pavia, dove si trovano le spoglie di Sant’Agostino Altri aggiornamenti su Libri Leone XIV Chi dite che io sia... Temi più discussi: Papa Leone XIV incontra gli autori di un libro sulla Santa Messa tradizionale negli Stati Uniti d’America - MiL; Da Pompei a Lampedusa: il viaggio pastorale di Papa Leone XIV nel cuore dell'Italia; Scandalo nella Chiesa caldea Usa: Papa Leone XIV licenzia il vescovo Shaleta arrestato a San Diego; L'elezione di Leone XIV potrebbe essere invalida, l'ex magistrato no-vax Giorgianni invia un parere pro veritate in Vaticano a Parolin. Libri: Subiaco, il vaticanista del Tg1 Ingrao presenta il suo libro Leone XIV. Chi dite che io sia? Sono un figlio di AgostinoSarà presentato sabato 17 gennaio (ore 18) presso il Teatro Cinema Narzio, a Subiaco, il libro del vaticanista del Tg1, Ignazio Ingrao, Leone XIV. Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino ... agensir.it Leone XIV, il libro scala le classifiche: «Se volete sapere davvero qualcosa su di me leggetelo»Si sta caratterizzando per uno stile metodico, pacato, avanzando con prudenza, a volte rasentando quasi la diffidenza. In passato non ha mai scritto libri e da cardinale o da priore degli agostiniani ... ilmessaggero.it Vi racconto la storia di William Ewart Gladstone, quattro volte Primo Ministro del Regno Unito. Aveva un sogno: «riunire libri che non avevano lettori con lettori che non avevano libri». Così nasce la Biblioteca di Gladstone, nel 1894, a Hawarden, nel nord-est d - facebook.com facebook Alla sede ONU sono esposti libri per bambini su poliamore, utero in affitto e fluidità di genere. Chi li ha portati lì La Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna — con il bollino ufficiale del Ministero degli Affari Esteri italiano. Gli stessi libri arriveranno in Italia ad ap x.com