Nuoto gli Esordienti della Libertas Novara ai vertici nei Gran Prix regionali

Gli Esordienti della Libertas Nuoto Novara si sono distinti nei Gran Prix regionali di categoria, disputati nel fine settimana al PalaNuoto di Torino. Le loro performance hanno suscitato entusiasmo tra gli allenatori e gli appassionati, portando la squadra in alto nelle classifiche.

Le squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara sugli scudi nelle prove dei Gran Prix regionali di categoria ospitate nell'ultimo week end al PalaNuoto di Torino.Nella terza tappa del Gp Esordienti A dello scorso 31 gennaio, vittorie in campo femminile nei 100 sl per Gloria Ferrari, nei 400 sl.

