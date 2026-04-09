Presto si terranno a Washington negoziati tra Israele e Libano, con l'obiettivo di stabilire un accordo sulla navigazione nel Golfo di Hormuz. Durante l'incontro, è stato deciso che solo 15 navi potranno attraversare quotidianamente lo stretto. Intanto, il premier libanese ha chiesto al suo omologo pakistano di confermare l'inclusione del Libano nel cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, per evitare futuri attacchi dell'esercito israeliano.

Il premier libanese Nawaf Salam ha chiesto al suo omologo pakistano, Shehbaz Sharif, di ratificare l’inclusione del Libano nel cessate il fuoco tra Usa e Iran, per evitare che gli attacchi dell’Idf come quelli di mercoledì si ripetano nuovamente. Ha fatto lo stesso il presidente Michel Aoun da Beirut, sottolineando che l’inserimento del Paese nella tregua sia «l’unica soluzione alla situazione attuale. Secondo Axios i colloqui diretti per la cessazione delle ostilità si terranno la prossima settimana a Washington, alla presenza dell’ambasciatore libanese Michel Issa e di quello ebraico, Yechiel Leiter. Israele ha scelto di attuare una... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Presto negoziati a Washington tra Israele e Libano: solo 15 navi passeranno da Hormuz ogni giorno

Nbc: «Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre attacchi in Libano». Israele apre ai colloqui con Beirut. Hormuz chiuso? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.

Gaza, riaperto il valico di Rafah: “Ogni giorno passeranno 50 persone da e verso l’Egitto”. Media: “Israele uccide un bimbo di 3 anni”A quasi due anni dalla sua chiusura, il valico di Rafah è stato riaperto per l’ingresso e l’uscita dei residenti della Striscia di Gaza.

Argomenti più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Libano, Trump chiede a Netanyahu di ridurre gli attacchi. Lui: Sì a negoziati diretti con Beirut; Iran vuole stop alla guerra con garanzie ma Trump prende tempo; Guerra in Ucraina, l'ultimatum di Putin a Zelensky: Via dal Donbass. Trattative per la pace: Kiev chiama Washington.

Netanyahu: "Ho ordinato di aprire al più presto negoziati diretti con il Libano" - facebook.com facebook

*Dichiarazione del Primo Ministro d'Israele: "Alla luce delle ripetute richieste del #Libano di avviare negoziati diretti con Israele, ieri, durante la riunione di governo, ho dato istruzioni di avviare al più presto negoziati diretti con il Libano. I negoziati si concentrer x.com