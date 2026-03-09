L’esercito israeliano ha annunciato di aver portato a termine nuove ondate di attacchi in Libano nelle ultime ore, mentre Israele ha pubblicato un video che mostra gli attacchi mirati contro il Libano. L’operazione è stata condotta dall’aviazione israeliana, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche specifiche delle azioni compiute.

Nelle scorse ore l’esercito di Israele ha dichiarato che la sua aviazione “ha completato ulteriori ondate di attacchi in Libano negli ultimi giorni”. Durante i raid, decine di lanciarazzi e missili appartenenti a Hezbollah sarebbero stati smantellati a sud del fiume Litani. Nelle immagini rilasciate da Tel Aviv si vedono le forze israeliane colpire obiettivi a terra e in aria. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Israele pubblica video degli attacchi mirati contro il Libano

