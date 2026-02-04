Questa mattina a Gaza, le forze israeliane hanno condotto raid che hanno causato la morte di almeno 20 palestinesi. Tra le vittime ci sono anche bambini, secondo quanto riportano fonti locali. La situazione resta tesa e ancora non si conoscono i dettagli delle operazioni.

Sono almeno 20 i palestinesi uccisi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi. Lo riferisce al Jazeera. Tra le vittime si contano almeno tre bambini. L’ esercito israeliano ha dichiarato di aver condotto gli attacchi in risposta a colpi d’arma da fuoco che avrebbero ferito un militare. Valico di Rafah e evacuazioni mediche, la smentita di Israele Israele ha negato che siano state interrotte le evacuazioni mediche attraverso il valico di Rafah, come invece comunicato dalla Mezzaluna Rossa palestinese. Il Cogat, l’agenzia militare israeliana che coordina gli aiuti verso Gaza, ha spiegato su X che il valico «ha aperto questa mattina come di consueto», ma che l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, responsabile del coordinamento dei pazienti in uscita dalla Striscia, «non ha presentato i dettagli procedurali richiesti». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gaza, almeno 20 palestinesi uccisi nei raid israeliani dall’alba, tra le vittime anche bambini

Un raid israeliano nella Striscia di Gaza ha provocato la morte di cinque persone, tra cui tre giornalisti palestinesi, secondo fonti locali.

Questa mattina a Gaza si sono verificati nuovi attacchi israeliani che hanno causato la morte di almeno nove persone, tra cui tre bambini.

