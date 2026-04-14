L’ia che può difendere o violare tutti i software del mondo

Una società specializzata in intelligenza artificiale ha annunciato di aver sviluppato un sistema così potente da essere considerato troppo rischioso per essere reso accessibile al pubblico. La compagnia ha deciso di non rilasciare il nuovo modello, evidenziando le potenziali implicazioni legate alla sua capacità di interagire con qualsiasi software esistente. La notizia solleva interrogativi sulla regolamentazione e sulla gestione delle tecnologie avanzate in questo settore.

Quando nel 2019 la OpenAi completò il modello linguistico di intelligenza artificiale Gpt-2, inizialmente dichiarò che era troppo pericoloso per renderlo disponibile. Dario Amodei, all’epoca direttore del settore ricerca della OpenAi, ripeteva che il mondo aveva bisogno di tempo per prepararsi. Alla fine Gpt-2 fu distribuito pochi mesi dopo. Da allora sono stati sviluppati modelli molto più potenti, ma non c’è stata la temuta apocalisse. Sette anni dopo quel primo allarme, Amodei (oggi a capo della Anthropic, azienda rivale della OpenAi) è di nuovo preoccupato. Il 7 aprile ha dichiarato che l’ultima versione del modello di ia Claude, chiamata “Mythos”, è troppo potente per essere distribuita.🔗 Leggi su Internazionale.it

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