In Italia sono stati avviati sessanta nuovi cantieri per la costruzione di ospedali del futuro, con l’obiettivo di integrare tecnologie innovative e migliorare i servizi sanitari. L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel settore potrebbe ridurre gli errori medici del 40 per cento. La realizzazione di questi progetti rappresenta un passo importante per il sistema sanitario nazionale.

Costruire un ospedale del futuro è una delle sfide più complicate (e al tempo stesso stimolanti) che il mondo della sanità italiana si trova oggi ad affrontare. Nello specifico, attualmente, oltre 60 nuovi ospedali sono in fase di progettazione o costruzione nel Paese, spesso accompagnati dagli investimenti del PNRR per la sanità territoriale. Il 24 febbraio 2026, nell’Aula Magna del Politecnico di Milano, si è tenuto il 4° Annual Meeting della Joint Research Partnership Healthcare Infrastructures (JRP HI), la piattaforma di ricerca nata nel 2022 dal Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico, insieme alla Fondazione Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ospedali del futuro, rivoluzione in Italia: 60 nuovi cantieri e l’IA che può tagliare gli errori del 40 per cento

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