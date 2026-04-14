L’ia che potrebbe fermare qualunque hacker o renderlo infallibile

Un'azienda di intelligenza artificiale ha annunciato di aver sviluppato un sistema così avanzato da ritenere pericoloso renderlo accessibile al pubblico. La società ha deciso di non rendere disponibile questa tecnologia, considerando i rischi potenziali legati alle sue capacità. La decisione è stata comunicata senza dettagli specifici sulle caratteristiche del sistema, ma si sottolinea la preoccupazione riguardo alle possibili implicazioni di un'intelligenza artificiale troppo potente.

Quando nel 2019 la OpenAi completò il modello linguistico di intelligenza artificiale Gpt-2, inizialmente dichiarò che era troppo pericoloso per renderlo disponibile. Dario Amodei, all’epoca direttore del settore ricerca della OpenAi, ripeteva che il mondo aveva bisogno di tempo per prepararsi. Alla fine Gpt-2 fu distribuito pochi mesi dopo. Da allora sono stati sviluppati modelli molto più potenti, ma non c’è stata la temuta apocalisse. Sette anni dopo quel primo allarme, Amodei (oggi a capo della Anthropic, azienda rivale della OpenAi) è di nuovo preoccupato. Il 7 aprile ha dichiarato che l’ultima versione del modello di ia Claude, chiamata “Mythos”, è troppo potente per essere distribuita.🔗 Leggi su Internazionale.it

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