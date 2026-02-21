Come bloccare gli hacker su Whatsapp | arriva la password personale che potrebbe salvarti
WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione che mira a proteggere meglio gli utenti dagli attacchi degli hacker. La piattaforma sta sperimentando l’uso di password personali che ogni utente potrà impostare per accedere all’app. Questa misura si aggiunge alle attuali verifiche in due passaggi e potrebbe ridurre i tentativi di accesso non autorizzato. La novità sarà disponibile nelle prossime settimane e potrebbe cambiare il modo di proteggere i propri dati.
WhatsApp sta preparando una novità importante per aumentare la sicurezza degli account: l’introduzione delle password dedicate. Attualmente in sviluppo nella versione beta per Android 2.26.7.8, questa funzione permetterà agli utenti di aggiungere un ulteriore livello di protezione oltre al classico codice di verifica a sei cifre e alla verifica in due passaggi. La password sarà alfanumerica, con lunghezza compresa tra 6 e 20 caratteri, e includerà almeno una lettera e un numero. L’implementazione punta a rendere più difficile l’accesso non autorizzato anche in caso di furto del codice SMS o attacchi di SIM swapping, proteggendo così conversazioni e dati personali.🔗 Leggi su Screenworld.it
