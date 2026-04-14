Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica mondiale per il 2026, portandole al 3,1%. La causa principale indicata è il rischio di una crisi energetica, che sta influenzando negativamente l’andamento delle economie globali. La revisione delle stime si basa su dati aggiornati e su analisi delle tensioni nel settore energetico, che continuano a creare incertezze sui mercati internazionali.

Il Fondo Monetario Internazionale ha ridimensionato le aspettative sulla crescita economica globale per il 2026, portando la previsione al 3,1%. Questo aggiustamento verso il basso, pari allo 0,2% rispetto alle stime formulate a gennaio, riflette le forti pressioni derivanti dal conflitto in Medio Oriente che sta influenzando i mercati mondiali. L’impatto dei costi energetici sul potere d’acquisto. Le dinamiche geopolitiche attuali stanno spingendo l’inflazione verso una quota del 4,4% nel corso del 2026, un valore superiore dello 0,7% rispetto ai dati rilevati lo scorso ottobre. Tale scenario si basa su una proiezione di riferimento secondo cui le perturbazioni legate alla guerra avranno una portata e un’intensità limitate, permettendo un allentamento delle tensioni entro la metà del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme FMI: il rischio crisi energetica frena l’economia mondiale

Allarme Fmi: “Economia globale può deragliare, rischio terza recessione e più grave crisi energetica dei tempi moderni”(Adnkronos) – Ancora una volta l’economia globale rischia di deragliare dalla rotta, questa volta a causa della guerra in Medio Oriente.

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