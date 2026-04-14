L'ex pilota del motomondiale Alex Pons oggi è un nomade | cammina scalzo e vive in Pakistan

Un ex pilota del motomondiale ha deciso di abbandonare la vita precedente e di intraprendere un viaggio a piedi che lo ha portato in Pakistan. A 35 anni, ha scelto di vivere come nomade, camminando scalzo e lasciandosi alle spalle la sua carriera sportiva. Questa scelta deriva da una crisi esistenziale, che lo ha portato a cambiare radicalmente stile di vita e a esplorare nuove realtà lontano dall’Europa.

A 35 anni l'ex pilota del motomondiale Axel Pons è irriconoscibile: ha avuto una crisi esistenziale ed è partito a piedi verso l'Asia. Attualmente è in Pakistan, dove alcuni video mostrano il suo aspetto attuale. Ma a essere cambiati sono soprattutto gli occhi con cui oggi guarda il mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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