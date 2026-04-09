Nomade con 9 cani | la sfida di chi vive solo con un carrello

A Cremona, un uomo che vive in modo nomade da circa vent'anni si sposta con un carrello e nove cani al suo fianco. La sua presenza tra le vie cittadine è costante e visibile, attirando l’attenzione di chi passa. La sua scelta di vita si basa sull’indipendenza e sulla mobilità, senza legami fissi con un’abitazione tradizionale. La presenza di più animali accompagna il suo stile di vita itinerante, che dura ormai da molto tempo.

Tra le strade di Cremona si muove un viaggiatore che ha scelto la libertà assoluta da quasi due decenni. Alexander, cittadino austriaco di 35 anni, sta attraversando la Lombardia con il suo carrello carico di tutto il necessario per vivere e un gruppo di quattro o nove cani che lo accompagnano in questo percorso senza mete fisse. Un modello di nomadismo tra tradizione e modernità. Da ben 17 anni la vita di Alexander segue ritmi lontani dalla frenesia urbana. Il suo approccio al viaggio non si basa su programmi rigidi, ma sulla scoperta spontanea dei luoghi e delle persone incontrate lungo il cammino. La sua presenza nelle vie cremonesi, dove ha deciso di sostare temporaneamente per esplorare il territorio regionale, attira l’attenzione dei passanti attraverso sguardi curiosi e brevi scambi verbali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nomade con 9 cani: la sfida di chi vive solo con un carrello Leggi anche: Mara e 10 cani: la vita nomade che incanta Udine Leggi anche: È un buon momento per chi deve trasferirsi per lavoro, chi studia lontano da casa o chi vive da solo